Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Москве

В Москве КамАЗ протаранил несколько автомобилей на МКАД

В Москве грузовик протаранил несколько автомобилей на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 45 км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении столичного Департамента транспорта.

Позже канал опубликовал видео, на которое попал момент происшествия. В ролике видно, как грузовик КамАЗ на большой скорости влетает в выстроившиеся в правом ряду легковые автомобили. Повреждения получили как минимум четыре машины. В Дептрансе также сообщили о затруднениях движения в районе ДТП и посоветовали выбрать пути объезда.

В 19:52 канал департамента написал о восстановлении движения на месте ДТП. О пострадавших не сообщается.

Ранее пассажирский автобус, ехавший из России в Белоруссию, попал в ДТП. Авария произошла рано утром в воскресенье, 18 августа, на трассе М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации.