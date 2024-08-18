Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:01, 18 августа 2024Россия

Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Москве

В Москве КамАЗ протаранил несколько автомобилей на МКАД

В Москве грузовик протаранил несколько автомобилей на МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 45 км МКАД (в районе съезда №45) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — сказано в сообщении столичного Департамента транспорта.

Позже канал опубликовал видео, на которое попал момент происшествия. В ролике видно, как грузовик КамАЗ на большой скорости влетает в выстроившиеся в правом ряду легковые автомобили. Повреждения получили как минимум четыре машины. В Дептрансе также сообщили о затруднениях движения в районе ДТП и посоветовали выбрать пути объезда.

В 19:52 канал департамента написал о восстановлении движения на месте ДТП. О пострадавших не сообщается.

Ранее пассажирский автобус, ехавший из России в Белоруссию, попал в ДТП. Авария произошла рано утром в воскресенье, 18 августа, на трассе М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      МАГАТЭ подтвердило скорый визит своего главы на Курскую АЭС

      В России ответили на слова мэра Львова о страшной цене за атаку ВСУ на Курскую область

      В США назвали возможную причину поражения Трампа на выборах

      Украинская легкоатлетка обратилась к националистам по поводу русского языка

      В США оценили вероятность переговоров России и Украины

      Курский депутат и его напарник вывезли из приграничной зоны более 100 человек

      Грузовик протаранил несколько легковых автомобилей в Москве

      Глава РПЛ оценил нецензурное высказывание спортивного директора «Оренбурга» о судьях

      Путин прилетел в Азербайджан с государственным визитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше