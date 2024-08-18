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23:54, 18 августа 2024Мир

Истребитель коалиции опасно сблизился с российским самолетом в Сирии

ЦПВС: F/А-18 коалиции опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Истребитель F/А-18 «коалиции» во главе с США опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел 17 августа с 11:05 до 11:10 в районе Эт-Танф. На высоте 6700 метров иностранный истребитель опасно сблизился с выполнявшим плановый полет Ан-30.

«Российский экипаж, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — подчеркнул Игнасюк.

Ранее беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper «коалиции» два раза опасно сблизился с российским самолетом Су-24 в провинции Хомс. Благодаря действиям российских пилотов столкновения удалось избежать.

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      Евгений Силаев
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