БПЛА «коалиции» опасно сблизились с российским самолетом в Сирии

ЦПВС: БПЛА «коалиции» в Сирии дважды опасно сблизились с российским Су-24

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper «коалиции» два раза опасно сблизился с российским самолетом Су-24 в провинции Хомс (Сирия). Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, инциденты произошли 28 июля с 8:57 до 9:00 и с 9:50 до 9:54 на высоте около 6500 метров в населенном пункте Эс-Сухне. Профессиональные действия российских пилотов позволили избежать столкновений, подчеркнул Игнасюк.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не намерена связываться с Вашингтоном после опасного сближения БПЛА США с российскими самолетами. По его словам, подобных провокаций не происходило бы, если бы американская авиация «находилась где-то ближе к штату Техас».