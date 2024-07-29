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00:26, 29 июля 2024Мир

БПЛА «коалиции» опасно сблизились с российским самолетом в Сирии

ЦПВС: БПЛА «коалиции» в Сирии дважды опасно сблизились с российским Су-24

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 Reaper «коалиции» два раза опасно сблизился с российским самолетом Су-24 в провинции Хомс (Сирия). Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, инциденты произошли 28 июля с 8:57 до 9:00 и с 9:50 до 9:54 на высоте около 6500 метров в населенном пункте Эс-Сухне. Профессиональные действия российских пилотов позволили избежать столкновений, подчеркнул Игнасюк.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что Москва не намерена связываться с Вашингтоном после опасного сближения БПЛА США с российскими самолетами. По его словам, подобных провокаций не происходило бы, если бы американская авиация «находилась где-то ближе к штату Техас».

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      Евгений Силаев
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