«Никаких контактов не будет». В России отреагировали на сближение американских БПЛА с российскими самолетами

Рябков исключил контакты с США после сближения их БПЛА с самолетом РФ

Москва не намерена связываться с Вашингтоном после опасного сближения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Военно-воздушных сил (ВВС) США с российскими самолетами. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

Нет, никаких контактов не будет Сергей Рябков замглавы МИД России

Таким образом российский дипломат прокомментировал инцидент, произошедший 29 июня в провинции Хомс в Сирии. Над населенным пунктом Эс-Сухне американский БПЛА MQ-9 Reaper опасно сблизился с российским истребителем Су-35. Высокий уровень профессионализма пилота ВВС России позволил избежать столкновения.

Он добавил, что в данном случае провокационные действия исходили именно со стороны Штатов. Рябков заметил, что подобных опасных сближений не было бы, если бы американская авиация «находилась где-то ближе к штату Техас».

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

ВВС США неоднократно активировали систему вооружений при сближении с самолетами России

Американские пилоты за последние несколько дней неоднократно активировали систему вооружений во время сближения с самолетами оперативно-тактической авиации России в Сирии. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Так, за сутки 27 июня в ЦПВС зафиксировали восемь случаев нарушения протокола деконфликтации со стороны США. Все они были связаны с опасными провокациями американских беспилотников и истребителей в отношении российской авиации.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

«Зафиксировано два случая активации пилотами истребителей ВВС США систем вооружений при сближении с российскими самолетами оперативно-тактической авиации, выполнявшими плановые полеты», — проинформировал Попов.

За июнь авиация коалиции США 322 раза нарушила воздушное пространство Сирии

За июнь 2024 года авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США 322 раза нарушила воздушное пространство Сирии, сообщил Попов.

«Всего в июне 2024 года зафиксировано 322 случая нарушений, связанных с полетами летательных аппаратов коалиции в районе Эт-Танф», — сказал он.

По словам Попова, подобные действия со стороны коалиции лишь создают опасные предпосылки авиационных инцидентов, а также способствуют росту напряженности в воздушном пространстве Сирии и в отношениях между Россией и США.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков также заметил, что в последнее время США нужны «дополнительные средства устрашения Москвы, но она не поддастся на этот шантаж». По его словам, недавние провокации со стороны американской авиации в небе Сирии, а также заявления Пентагона о допустимости украинских ударов по Крымскому полуострову могут привести к более масштабному конфликту между странами.