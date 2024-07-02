Госдеп: ВСУ увеличат дальность ударов по РФ, если ВС России расширят фронт

С разрешения США Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут увеличить дальность ударов по территории России. Это произойдет, в случае если российская армия расширит фронт, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — подчеркнул представитель Госдепартамента США. Таким образом чиновник ответил на вопрос прессы о том, как Украина сможет добраться до российских военных баз, расположенных дальше максимально разрешенной Киеву дальности ударов — 100 километров.

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В США и НАТО выступили за снятие всех ограничений на удары ВСУ по России

Ряд высокопоставленных чиновников из руководства Соединенных Штатов и НАТО, включая уходящего в отставку генсека военного блока Йенса Столтенберга, выступили за полную отмену ограничений для ударов Киева по российским территориям.

«Группа чиновников в США и за рубежом выступила за отмену оставшихся ограничений. Среди этой группы генеральный секретарь НАТО», — заявили в статье еженедельника Defense News

В беседе с изданием неназванный представитель Пентагона подчеркнул, что из-за часто меняющейся обстановки в зоне боевых действий на Украине ведущие западные политики «часто делают то, чего не собирались делать ранее».

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В России предрекли США еще большее ухудшение отношений на фоне увеличения дальности ударов ВСУ

Планы США по увеличению дальности ударов ВСУ по территориям России приведут к еще большему ухудшению отношений между государствами. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Это все ни к чему не приведет, это будет только способствовать росту напряженности в мире, и об этом хорошо осведомлены и в Европе, и в Америке, и на Глобальном Юге Григорий Карасин председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Чиновник подчеркнул, что столь агрессивные высказывания не в первый раз звучат из уст американских дипломатов. Он заметил, что США намеренно провоцируют обострение конфликта, пытаясь показать общественности, что они верят в победу Украины над Россией.

В Госдуме также прокомментировали данное ВСУ разрешение Вашингтона атаковать российские территории западным вооружением. Член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет предупредил, что подобные заявления со стороны официальных представителей США могут привести к началу полномасштабной войны на Украине.

Он выразил уверенность, что агрессия западных политиков связана с их желанием придать Украине новый импульс и перевести текущий конфликт в более опасную стадию.