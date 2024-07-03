В России ответили на условие США для увеличения дальности украинских ударов

Сенатор Карасин: планы США увеличить дальность ударов по РФ навредят отношениям

Планы США увеличить дальность ударов по России при расширении фронта в зоне украинского конфликта навредят отношениям стран, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на условие Госдепа расширить площадь украинских ударов по России.

«Не в первый раз агрессивные заявления подобного рода звучат из уст официальных представителей США, Государственного департамента, Пентагона. Они подбрасывают дрова в огонь и пытаются создать впечатление у украинской и европейской общественности, что они стоят за победу над Россией на поле боя. Это все ни к чему не приведет, это будет только способствовать росту напряженности в мире, и об этом хорошо осведомлены и в Европе, и в Америке, и на глобальном Юге», — сказал сенатор.

Подобные заявления создают очень много шума, вредят поиску взаимоприемлемых решений, но я думаю, со временем это все сойдет на нет Григорий Карасин российский сенатор

Как заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками. «Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — заявил он.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом американский лидер по-прежнему высказывался против ударов по Москве.