Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:58, 3 июля 2024Россия

В России ответили на условие США для увеличения дальности украинских ударов

Сенатор Карасин: планы США увеличить дальность ударов по РФ навредят отношениям

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Планы США увеличить дальность ударов по России при расширении фронта в зоне украинского конфликта навредят отношениям стран, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он ответил на условие Госдепа расширить площадь украинских ударов по России.

«Не в первый раз агрессивные заявления подобного рода звучат из уст официальных представителей США, Государственного департамента, Пентагона. Они подбрасывают дрова в огонь и пытаются создать впечатление у украинской и европейской общественности, что они стоят за победу над Россией на поле боя. Это все ни к чему не приведет, это будет только способствовать росту напряженности в мире, и об этом хорошо осведомлены и в Европе, и в Америке, и на глобальном Юге», — сказал сенатор.

Подобные заявления создают очень много шума, вредят поиску взаимоприемлемых решений, но я думаю, со временем это все сойдет на нет

Григорий Карасинроссийский сенатор

Как заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, Украина с разрешения США увеличит дальность ударов по территории России в случае расширения фронта российскими войсками. «Как сказал на прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — заявил он.

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить по целям на территории России, если американское оружие будет использоваться лишь у границ Харьковской области. При этом американский лидер по-прежнему высказывался против ударов по Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле ответили на вопрос о докладе Путину об атаке ВСУ на порт Новороссийска

      Автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции

      В Раде обвинили командующего Воздушными силами Украины в неготовности к приему F-16

      Стало известно о самоубийствах бойцов ВСУ из-за российского снайперского огня

      В России резко вырос интерес к одному типу ремонта

      В России ответили на условие США для увеличения дальности украинских ударов

      В Харькове прозвучали взрывы

      Названо неожиданное полезное свойство бактерий

      Пограничникам захотели позволить изымать паспорта у россиян

      Раскрыт новый гонорар Кологривого

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше