В Госдуме ответили на попытки нанести удары по территории России оружием США

Шеремет обвинил США в развязывании войны из-за ударов по территории России

Власти США, разрешая наносить удары по территории России своим оружием, стремятся развязать на Украине полномасштабную войну. Об этом заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Запад агрессивно настроен, потому что видит, как трещит киевский режим, поэтому там активизировались и пытаются придать новый импульс, чтобы конфликт перерос в полномасштабную войну», — считает парламентарий.

По его словам, в связи со сложившейся ситуацией из-за рубежа Киеву планируют поставить истребители F-16. Шеремет призвал поставить на место режим президента США Джо Байдена, который, по его мнению, превратил Соединенные штаты в страну, несущую террор.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США считают Крым допустимой целью для атак ВСУ с помощью американского оружия.