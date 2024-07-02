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21:24, 2 июля 2024Мир

Пентагон оценил возможность ВСУ наносить удары по Крыму американским оружием

Пентагон назвал допустимым применение ВСУ оружия США для ударов по Крыму

Фото: Al Drago / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США считают Крым допустимой целью для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью американского оружия, сообщает ТАСС.

«Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории», — заявил он.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать батальонные минометы БМ-37 образца 1937 года. Устаревшее оружие заметили в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что советские минометы калибра 82 миллиметра Украине передала Польша.

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      Марина Совина
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