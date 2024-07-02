Пентагон оценил возможность ВСУ наносить удары по Крыму американским оружием

Пентагон назвал допустимым применение ВСУ оружия США для ударов по Крыму

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал, что США считают Крым допустимой целью для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью американского оружия, сообщает ТАСС.

«Могу лишь сказать, что наша политика в отношении использования дальнобойных вооружений для ударов по России не изменилась, она заключается в том, что дальнобойные вооружения должны применяться в пределах ее суверенной территории», — заявил он.

Ранее стало известно, что ВСУ начали использовать батальонные минометы БМ-37 образца 1937 года. Устаревшее оружие заметили в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что советские минометы калибра 82 миллиметра Украине передала Польша.