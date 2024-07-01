ВСУ начали использовать минометы образца 1937 года

На вооружении ВСУ заметили батальонный миномет образца 1937 года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать батальонные минометы БМ-37 образца 1937 года. Устаревшее оружие заметили в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на ролик, демонстрирующий стрельбу из БМ-37. Отмечается, что советские минометы калибра 82 миллиметра Украине передала Польша.

Батальонные минометы семейства БМ выпускали до 1945 года. Модификация БМ-37 отличалась круглой опорной плитой и сниженной трудоемкостью изготовления. Максимальная дальность стрельбы составляет более трех километров.

В июне в арсенале ВСУ заметили ручной пулемет системы Льюиса, который активно применяли в ходе Первой мировой войны. Устаревший пулемет могли использовать в ходе тренировок.

В мае стало известно, что ВСУ применили в районе Волчанска буксируемые пушки Д-44 образца 1944 года. Орудия, которые находились на хранении, начали поставлять в войска в 2015 году.