ВСУ применили разработанные в 1944 году пушки Д-44 в районе Волчанска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют буксируемые орудия образца 1944 года. Дивизионную пушку Д-44 заметили в районе Волчанска, пишет «Российская газета».

На Украине разработанные 80 лет назад орудия находились на хранении, но в 2015 году их начали поставлять в войска. Автор отметил, что снаряды к Д-44 быстро закончились, но в 2023 году Польша поставила Киеву осколочно-фугасные боеприпасы UO-365-KW калибра 85 миллиметров.

Д-44 разработали в конструкторском бюро завода №9 в 1944 году, а в 1946-м пушку приняли на вооружение. За время производства было выпущено более 10 тысяч орудий. Максимальная дальность стрельбы Д-44 составляет 15,8 километра, а скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту.

В январе в одном из подразделений ВСУ заметили немецкий четырехосный тягач MAN серии KAT 1, вооруженный советской зенитной пушкой КС-19 калибра 100 миллиметров, которую разработали в 1947 году. Пушку установили на грузовую платформу машины.