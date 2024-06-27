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11:24, 27 июня 2024Наука и техника

На вооружении ВСУ заметили пулемет Льюиса

На вооружении ВСУ заметили пулемет системы Льюиса времен Первой мировой войны
Пулемет Льюиса

Пулемет Льюиса. Фото: Scherl / Globallookpress.com

Ручной пулемет системы Льюиса, который активно применяли в ходе Первой мировой войны (ПМВ), заметили в арсенале Вооруженных сил Украины (ВСУ). На соответствующую фотографию обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке виден пулемет на сошках и коробка с патронами. Канал отмечает, что оружие используется ВСУ. Можно предположить, что устаревший пулемет применяют для тренировок.

Пулемет Льюиса разработали в 1913 году. Идея конструкции оружия, которое стало одним из первых ручных пулеметов, принадлежит Сэмюэлу Маклину, но реализовал замысел американец Айзек Льюис. До 1926 года эти пулеметы состояли на вооружении Красной армии. Пулемет оснащается дисковыми магазинами на 47 или 97 патронов.

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Ранее в июне стало известно, что специалисты пермского конструкторского бюро «Лаби» разработали новый 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Оружие без короба с патронами весит семь килограммов.

В феврале появились фотографии расчетов самоходных артиллерийских установок CAESAR ВСУ с пулеметами UK vz.59. Чехия передала Украине 3,2 тысячи пулеметов, разработанных в начале 1950-х.

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      Даниил Иринин
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