В России разработали новый компактный пулемет ПКZ

«Известия»: пермские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ

Российские конструкторы из пермского конструкторского бюро «Лаби» разработали новый 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Разработчики рассказали «Извсетиям», что вес оружия составляет примерно 7 килограммов без короба с патронами, а его длина — 850 миллиметров.

«В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») первыми стараются поразить бойцов с "длинным черным веслом", то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», — объяснил главный конструктор Андрей Малков.

Данная разработка будет востребована российскими штурмовиками, которым порой приходится вести бой в стесненных условиях, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что для штурма окопов и боев в городской среде необходима кучность стрельбы и высокая интенсивность. «Новый пулемет это сможет обеспечить», — добавил он.

Ранее в России разработали инновационный противогаз-бронешлем, который позволит защититься не только от действия оружия массового поражения, но и от таких поражающих элементов, как патроны и осколки. Шлем состоит из корпуса, защитного стекла, фильтров и клапана выдоха, имеет переговороное устройство и устройство для безопасного приема жидкости.