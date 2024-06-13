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05:12, 13 июня 2024Наука и техника

В России разработали новый компактный пулемет ПКZ

«Известия»: пермские конструкторы разработали компактный пулемет ПКZ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Российские конструкторы из пермского конструкторского бюро «Лаби» разработали новый 7,62-миллиметровый компактный пулемет ПКZ. Разработчики рассказали «Извсетиям», что вес оружия составляет примерно 7 килограммов без короба с патронами, а его длина — 850 миллиметров.

«В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО (специальной военной операции — прим. «Ленты.ру») первыми стараются поразить бойцов с "длинным черным веслом", то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения», — объяснил главный конструктор Андрей Малков.

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Данная разработка будет востребована российскими штурмовиками, которым порой приходится вести бой в стесненных условиях, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что для штурма окопов и боев в городской среде необходима кучность стрельбы и высокая интенсивность. «Новый пулемет это сможет обеспечить», — добавил он.

Ранее в России разработали инновационный противогаз-бронешлем, который позволит защититься не только от действия оружия массового поражения, но и от таких поражающих элементов, как патроны и осколки. Шлем состоит из корпуса, защитного стекла, фильтров и клапана выдоха, имеет переговороное устройство и устройство для безопасного приема жидкости.

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      Маргарита Пименова
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