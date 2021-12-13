Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России разработали инновационный противогаз-бронешлем

Роспатент: научный центр Минобороны спроектировал защитный противогаз-бронешлем

Фото: Pixabay

В России разработали инновационный противогаз-бронешлем, который позволит защититься не только от действия оружия массового поражения, но и от таких поражающих элементов, как патроны и осколки. Изделие спроектировано 27-м научным центром Минобороны РФ, передает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

Шлем состоит из корпуса, защитного стекла, фильтров и клапана выдоха, имеет переговороное устройство и устройство для безопасного приема жидкости. Фильтрующие элементы на нем трех типов, их можно менять в зависимости от типа химического оружия, применяемого противниками. Располагаются они в районе уха-виска и имеют форму плоского диска, разделенного на заполненные сорбентом сегменты.

Материалы по теме:
Бюджетный убийца США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
Бюджетный убийцаСША испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
21 сентября
Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
Тяжелый убийцаВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире
23 февраля

Система фильтрации позволяет защитить военнослужащих от радиоактивной пыли, промышленных токсичных химикатов, биологических и отравляющих веществ. В боевое положение шлем можно привести в течение 3-4 секунд, что снижает вероятность поражения войск до 50 раз по сравнению с существующими средствами защиты.

Ученые в обосновании значимости своего изобретения отметили, что модель получилась более совершенной, чем предыдущие аналоги. В частности, в прошлых создаваемых в России модификациях нельзя было менять фильтры, их расположение в лицевой части мешало стрельбе, также отсутствовала возможность переключения противогаза между рабочим и пассивным режимом, из-за чего быстро разряжался аккумулятор.

Ранее стало известно, что перспективный танк Т-14 на гусеничной платформе «Армата» получит новые снаряды. Танк с новым боекомплектом проходит испытания. Об этом первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД оценили последствия кризиса из-за размещения систем НАТО у границ России
Названы два помогающих снизить высокий холестерин продукта
Польша пригрозила ЕС отказом от выплат в бюджет при сокращении финансирования
Назван тяжелый диагноз жестоко избитого в Москве сына звезды «Ликвидации»
Врач назвала наиболее распространенные в Москве штаммы COVID-19
Гинцбург оценил будущее омикрон-штамма
В России разработали инновационный противогаз-бронешлем
Спасатели нашли тело последнего погибшего на шахте «Листвяжная»
Украине предсказали потерю поставок газа из Европы из-за «Северного потока-2»
Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter