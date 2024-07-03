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13:13, 3 июля 2024Мир

МИД России пригрозил США из-за разрешения ВСУ бить по Крыму

Рябков: заявления Пентагона об ударах по Крыму чреваты широким конфликтом
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Заявления Пентагона о допустимости ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму чреваты более широким конфликтом. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает ТАСС.

«Заявления Пентагона являются отражением политики подначивания Украины и выдачи Киеву полных индульгенций на любые преступления и провокации, которые чреваты тяжелейшими последствиями с точки зрения нарастания угроз более широкого конфликта», — отметил дипломат.

Рябков также добавил, что Вашингтону нужны «дополнительные средства устрашения Москвы, но она не поддастся на этот шантаж». В частности, он указал на то, что Россия будет балансировать действия Вашингтона по ракетам средней и меньшей дальности.

Ранее Рябков заявил, что никаких контактов с США после опасного сближения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами не будет.

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      Дарья Устьянцева
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