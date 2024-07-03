Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:58, 3 июля 2024Мир

В МИД России исключили контакты с США из-за опасного сближения беспилотника и самолета

Рябков: контактов с США после опасного сближения БПЛА с самолетами РФ не будет
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Никаких контактов с США после опасного сближения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Нет, никаких контактов не будет», — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Утром 29 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс в Сирии на высотах от 7500 до 8500 метров беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-35. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов отметил высокий профессионализм российского летчика, который принял все меры по предотвращению столкновения.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      МИД России пригрозил США из-за разрешения ВСУ бить по Крыму

      Станция техобслуживания загорелась в российском регионе после удара со стороны Украины

      Найдено объяснение плохому настроению работающих россиян

      Переехавший в Россию продюсер Quest Pistols объяснил решение получить гражданство

      Москвичам назвали время избавления от жары

      Футболист сборной Турции отпраздновал гол на Евро-2024 жестом националистов

      Стало известно об усталости Зеленского от Шмыгаля

      В МИД России прокомментировали соглашение Украины и Евросоюза

      В России вырос вылов рыбы

      В США высказались о попытках украинцев бежать из страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше