В МИД России исключили контакты с США из-за опасного сближения беспилотника и самолета

Рябков: контактов с США после опасного сближения БПЛА с самолетами РФ не будет

Никаких контактов с США после опасного сближения американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с российскими самолетами не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, его цитирует ТАСС.

«Нет, никаких контактов не будет», — ответил Рябков на соответствующий вопрос.

Утром 29 июня над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс в Сирии на высотах от 7500 до 8500 метров беспилотник MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизился с российским истребителем Су-35. Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов отметил высокий профессионализм российского летчика, который принял все меры по предотвращению столкновения.