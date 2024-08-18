Кадыров заявил о намерении отправить на СВО полученный от Маска Cybertruck

Глава Чечни Кадыров заявил, что отправит на СВО полученный от Маска Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что намерен отправить электромобиль Cybertruck в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, автомобиль будет направлен в зону СВО, где будет востребован. «Уверен, этот "зверь" принесет много пользы нашим бойцам», — написал глава Чечни. Он назвал Cybertruck мощным проектом и одним из самых лучших автомобилей в мире.

Как рассказал Кадыров, машину прислал ему американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Он пригласил бизнесмена в Грозный. «И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО», — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов выразил мнение, что Cybertruck Кадырова лучше продать и помочь российским бойцам в зоне СВО.