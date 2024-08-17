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22:16, 17 августа 2024Россия

В Госдуме высказались об отправке Cybertruck Кадырова в зону СВО

Милонов: Cybertruck Кадырова лучше продать и помочь российским бойцам в зоне СВО

Фото: @RKadyrov_95 / Telegram / Reuters

Электромобиль Cybertruck, который оказался в распоряжении главы Чечни Рамзана Кадырова, не имеет смысла отправлять в зону специальной военной операции (СВО). Такое мнение высказал депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с News.ru.

Он пояснил, что на СВО нет станций для зарядки машины. «Может быть, в Донецке есть у какой-нибудь статусной девицы — специально поставили. А так он будет бесполезен», — пояснил депутат.

Милонов добавил, что в Донецкой народной республике (ДНР) больше ценятся машины, которые можно заправить, чем угодно, в том числе не очень качественным бензином. Он назвал жест главы Чечни щедрым, однако отметил, что электромобиль лучше продать, а вырученные деньги потратить на нужды спецоперации, например, купив беспилотники.

Ранее Рамзан Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше. Он назвал электромобиль одним из лучших автомобилей в мире, маневренным, очень удобным, развивающим превосходную скорость и преодолевающим преграды, и заявил, что «буквально влюбился» в эту машину. По словам главы Чечни, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, «где принесет много пользы нашим бойцам».

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      Марина Совина
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