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18:00, 17 августа 2024Россия

Кадыров прокатился на Cybertruck с пулеметом на крыше и позвал Илона Маска в Грозный

Кадыров заявил о любви к Cybertruck от Илона Маска с пулеметом на крыше

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеоролик, на котором он катается по улицам Грозного на автомобиле Cybertruck от американской компании Tesla, который ему якобы передал глава компании Илон Маск.

Кадыров назвал Cybertruck одним из лучших автомобилей в мире, маневренным, очень удобным, развивающим превосходную скорость и преодолевающим преграды, и заявил, что «буквально влюбился» в эту машину.

Модель, на которой ездил глава Чечни, дополнена установленным сзади пулеметом. В конце видео Кадыров пообещал, что вскоре электромобиль отправят в зону боевых действий, где станет понятно, что можно улучшить, и эти пожелания передадут Маску.

Также он выразил искреннюю благодарность главе Tesla, назвал его великим человеком, сильнейшим гением современности и специалистом и пригласил в гости в Грозный. «Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок», — говорится в сообщении.

В начале мая сообщалось, что в Россию не удалось ввезти автомобили Cybertruck через Литву из-за санкций Евросоюза. Однако в конце месяца объявление о продаже пикапа уже появилось на Avito. Владелец просил за машину почти 37 миллионов рублей.

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      Платон Щукин
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