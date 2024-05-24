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18:59, 24 мая 2024Экономика

В России в продаже появился Tesla Cybertruck

Владелец Tesla Cybertruck решил продать его почти за 37 миллионов рублей

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

На российском сайте Авто.ру появилось объявление о продаже в Москве Tesla Cybertruck — электромобиля-пикапа, выполненного в стиле киберпанк, который выпускает компания Tesla. Владелец этого транспортного средства хочет за него 36 миллионов 900 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Россию не удалось провезти несколько автомобилей Tesla Cybertruck, которые предполагалось продать местным заказчикам. Причиной случившегося стали литовские пограничники, сославшиеся на запрет Европейского союза доставлять в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро.

До этого инженерам из компании Tesla пришлось доказывать критикам, что эти стальные пикапы на самом деле не могут ржаветь. Так они отреагировали на жалобы некоторых владельцев этой машины, обнаруживших на ее кузове характерные следы.

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      Кирилл Луцюк
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