Кандидат в президенты США потребовала переговоров с Россией и Украиной

Кандидат в президенты США Стайн призвала к переговорам с Россией и Украиной

Кандидат в президенты США Джилл Стайн потребовала немедленно провести переговоры с Россией и Украиной. Ее цитирует ТАСС.

Политик подчеркнула, что Вашингтон должен как можно скорее уменьшить давление и возобновить диалог с обеими сторонами конфликта и другими игроками. По ее словам, единственное, чего хотела Москва, — нейтралитет Украины.

«Мы считаем, что необходимо прибегнуть к базовой дипломатии. Это не высшая математика, это базовая дипломатия», — заявила Стайн. Она указала, что это бы могло помочь избежать катастрофических последствий.

Ранее стало известно, что Зеленая партия США выдвинула Стайн на пост главы государства. Ее кандидатуру поддержали 267 человек. Отмечалось, что политик выступает против помощи Украине.