Командир «Ахмата» сообщил об уничтожении 11 единиц техники ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: в Курской области уничтожили 11 единиц техники ВСУ

Спецназ «Ахмат» и другие подразделения уничтожили в Курской области 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и более 50 военных. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram.

Он уточнил, что за прошедшие сутки вместе с бойцами второй бригады спецназа и ССО они уничтожили два танка, четыре боевых бронированных машин, один Stryker, два миномета было и три пикапа, а также одну инженерную машину разграждения.

Ранее Апти Алаудинов опубликовал кадры уничтожения техники ВСУ под Суджей. По его словам, всю технику противника поражают незамедлительно. «Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.