Алаудинов опубликовал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о быстром уничтожении военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующие кадры.

По его словам, всю технику противника поражают незамедлительно. «Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.

В пятницу, 16 августа, российские войска уничтожили две установки ракетных систем залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. В Минобороны России сообщили, что боевая установка, наносившая удары по Курской области, была уничтожена расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер».