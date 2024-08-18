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01:25, 18 августа 2024Россия

Командир «Ахмата» опубликовал кадры уничтожения техники ВСУ под Суджей

Алаудинов опубликовал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи

Фото: Thomas Peter / Reuters

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о быстром уничтожении военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Суджи в Курской области. В своем Telegram-канале он опубликовал соответствующие кадры.

По его словам, всю технику противника поражают незамедлительно. «Иностранная военная техника горит превосходно», — написал Алаудинов.

В пятницу, 16 августа, российские войска уничтожили две установки ракетных систем залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. В Минобороны России сообщили, что боевая установка, наносившая удары по Курской области, была уничтожена расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер».

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      Марина Совина
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