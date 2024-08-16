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10:39, 16 августа 2024Бывший СССР

Российские войска уничтожили две установки HIMARS в Сумской области

ВС России уничтожили две установки HIMARS ВСУ в Сумской области

Фото: Inquam Photos / Octav Ganea / Reuters

Российские войска уничтожили две установки ракетных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом cообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Ракетный удар был нанесен по позициям ВСУ в Мирополье. Данные о потерях личного состава украинской армии или другие подробности не сообщаются.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения системы HIMARS. Помимо нее были уничтожены пакет реактивных снарядов и два автомобиля охранения.

До этого ведомство показало кадры удара беспилотником «Ланцет» по итальянской бронемашине Shield, используемой ВСУ в Курской области. Как уточнили в Минобороны, бронемашину выявило разведывательное подразделение группировки войск «Север».

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      Илья Таксюр
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