Российские войска уничтожили две установки HIMARS в Сумской области

ВС России уничтожили две установки HIMARS ВСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили две установки ракетных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом cообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Ракетный удар был нанесен по позициям ВСУ в Мирополье. Данные о потерях личного состава украинской армии или другие подробности не сообщаются.

Ранее Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения системы HIMARS. Помимо нее были уничтожены пакет реактивных снарядов и два автомобиля охранения.

До этого ведомство показало кадры удара беспилотником «Ланцет» по итальянской бронемашине Shield, используемой ВСУ в Курской области. Как уточнили в Минобороны, бронемашину выявило разведывательное подразделение группировки войск «Север».

