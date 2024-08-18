Лукашенко: Ельцин всегда оставался стойким, ярым патриотом-коммунистом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что первый президент России Борис Ельцин всегда оставался стойким, ярым патриотом-коммунистом. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия».

По словам Лукашенко, окружение у Ельцина было советское, кроме того, он сам «работал в этих структурах и никогда не отрицал своего прошлого». Глава Белоруссии также отметил, что кадровые назначения первого президента России не всегда были понятны, а его политику нужно объективно оценить. Кроме того, собеседник телеканала назвал Ельцина стойким пророссийским патриотом, готовым драться, доказывая свои идеи.

Лукашенко добавил, что белорусы ничем не отличаются от русских и что так же было во времена Ельцина. «Если надо — с пулеметами наперевес пошли бы за Россию, за Отечество», — подчеркнул он.

В этом же интервью политик заявил, что Украина якобы желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. Он также выразил уверенность, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины в Курской области.