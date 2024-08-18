Лукашенко: переговоры по Украине надо начать с того, на чем закончили в Стамбуле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо сесть за стол переговоров и закончить «драчку» на Украине. Свое мнение он высказал в интервью для программы «Вести недели» телеканала «Россия-1».

По словам лидера Белоруссии, переговоры по Украине следует начать начать с того, на чем закончили в Стамбуле. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку — она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна… Надо сесть за стол переговоров, сразу вопрос — с чего начать. Правильно — начать с того, на чем закончили в Стамбуле», — заключил Лукашенко. Он добавил, что таким образом открывается реальная возможность начать обсуждение и решать имеющиеся вопросы.

В этом же интервью президент Белоруссии заявил, что денацификация Украины уже состоялась. Он также отметил, что в данный момент 70 процентов граждан ненавидят своего лидера Владимира Зеленского.