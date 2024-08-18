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15:25, 18 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил о состоявшейся денацификации Украины

Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована, а население ненавидит Зеленского
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Украина денацифицирована». Свое мнение он высказал в интервью для программы «Вести недели» телеканала «Россия-1».

«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — убежден лидер Белоруссии.

Он также посчитал, что в данный момент 70 процентов граждан Украины «ненавидят» президента страны Владимира Зеленского.

В том же интервью Лукашенко рассказал, что Украина якобы желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. При этом он считает, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины в Курской области. Президент Белоруссии добавил, что эскалация конфликта со стороны Украины является попыткой толкнуть Россию на ядерный удар.

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      Полина Кислицына
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