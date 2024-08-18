Лукашенко заявил о состоявшейся денацификации Украины

Лукашенко заявил, что Украина денацифицирована, а население ненавидит Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Украина денацифицирована». Свое мнение он высказал в интервью для программы «Вести недели» телеканала «Россия-1».

«Нет там уже этих нациков. Денацифирована Украина», — убежден лидер Белоруссии.

Он также посчитал, что в данный момент 70 процентов граждан Украины «ненавидят» президента страны Владимира Зеленского.

В том же интервью Лукашенко рассказал, что Украина якобы желает спровоцировать Россию на применение ядерного оружия. При этом он считает, что российские войска «снесут» Вооруженные силы Украины в Курской области. Президент Белоруссии добавил, что эскалация конфликта со стороны Украины является попыткой толкнуть Россию на ядерный удар.