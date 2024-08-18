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14:32, 18 августа 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о критике от младшего сына

Лукашенко: сын оппозиционный ко мне, может меня покритиковать
Николай Лукашенко

Николай Лукашенко. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с телеканалом «Россия» рассказал о критике в свой адрес от младшего сына Николая. При этом он пояснил, что родственник делает это по-доброму.

«Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, его сын — человек подготовленный и окончил обучение в школе с хорошими результатами. Сейчас он проходит обучение биотехнологиям на английской языке.

Ранее Лукашенко в том же интервью объяснил свой выход с автоматом без рожка во время беспорядков в Белоруссии в августе 2020 года. Президент указал, что сделал это «в горячке».

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      Анастасия Алимпиева
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