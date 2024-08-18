Лукашенко объяснил свой выход с автоматом без рожка в разгар беспорядков в Белоруссии

Лукашенко заявил, что взял в руки автомат во время беспорядков «в горячке»

Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» объяснил свой выход с автоматом без рожка во время беспорядков в стране в августе 2020 года. По его словам, он сделал это «в горячке».

«Я пошел туда, когда услышал, что Лукашенко сбежал, он уже в Ростове», — пояснил он, отметив, что эти слова задели его.

Услышав, что его считают сбежавшим из страны, президент вылетел из своей резиденции на вертолете к Дворцу Независимости. На выходе из воздушного судна он взял в руки оружие и вышел к людям, думая, что протестующие уже на подходе к штурму здания.

«Пошел прямо на них. Они увидели меня вооруженного, ну это известная картинка. (...) Они бежали, пятки сверкали. Первый раз видел в жизни, как сверкают пятки», — сказал он.

При этом Лукашенко пояснил, что не стал бы применять оружие, так как необходимости в этом уже не было.

Сразу после того случая белорусский президент объяснял свое появление на публике с оружием заботой о стране. По его словам, таким образом он хотел доказать протестующим, что он никуда не сбежал и будет до конца защищать Белоруссию.