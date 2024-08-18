Лукашенко заявил о желании Киева повысить ставки на переговорах после атаки на Россию

Лукашенко: Киев хочет выиграть на переговорах, устроив атаку на Курскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о желании Киева повысить ставки на переговорах после атаки на Россию. Данную мысль он высказал в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), устроив военную операцию в Курской области, хотят выиграть переговоры. Однако, как считает Лукашенко, в настоящий момент такая тактика не сработает.

«Я согласен с [президентом России Владимиром] Путиным, когда он сказал, что идет борьба на повышение ставок. (...). Так и Запад говорит, на Украине об этом мечтают», — отметил он и уточнил, что Россия еще не начала по-настоящему воевать.

Ранее Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на Украину.