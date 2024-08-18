Лукашенко заявил о риске третьей мировой войны при вводе войск НАТО на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу Россия-1 о риске начала третьей мировой войны в случае ввода войск НАТО на Украину.

«Если они введут войска НАТО, это третья мировая война. Потому что потом будет применено и тактическое, и стратегическое ядерное оружие, и ответ будет мгновенный и жуткий. Они же это тоже понимают, и мы это понимаем», — сказал он.

Лукашенко призвал сесть за стол переговоров. При этом ранее он отметил, что если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.