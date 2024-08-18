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21:18, 18 августа 2024Культура

Макрон отреагировал на смерть Алена Делона

Макрон назвал вклад Алена Делона во французскую культуру монументальным
Эммануэль Макарон

Эммануэль Макарон. Фото: Gao Jing Source / Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть актера Алена Делона. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Глава государства считает вклад актера во французскую культуру монументальным. «"Рокко", "Леопард" и "Самурай": Ален Делон сыграл легендарные роли, заставив мир мечтать», — написал президент.

Макрон также назвал актера меланхоличным и скрытным. «Он был не просто звездой: он был монументальным для Франции», — подчеркнул он.

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Французскому актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.

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      Марина Совина
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