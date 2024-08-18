Макрон отреагировал на смерть Алена Делона

Макрон назвал вклад Алена Делона во французскую культуру монументальным

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на смерть актера Алена Делона. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Глава государства считает вклад актера во французскую культуру монументальным. «"Рокко", "Леопард" и "Самурай": Ален Делон сыграл легендарные роли, заставив мир мечтать», — написал президент.

Макрон также назвал актера меланхоличным и скрытным. «Он был не просто звездой: он был монументальным для Франции», — подчеркнул он.

О том, что Делона не стало, сообщило французское агентство AFP утром 18 августа. Французскому актеру было 88 лет. Ранее у артиста диагностировали рак и болезнь Альцгеймера. В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.