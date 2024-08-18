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09:02, 18 августа 2024Культура

Умер Ален Делон

AFP сообщил о смерти французского актера Алена Делона

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

В возрасте 88 лет скончался французский актер Ален Делон. Об этом сообщает французское агентство AFP.

Сообщается, что он умер в своем доме во французской коммуне Души «в окружении детей и семьи».

Прежде у артиста были диагностированы болезнь Альцгеймера и рак. В январе 2024 года суд ограничил его дееспособность, запретив актеру распоряжаться своей недвижимостью.

В апреле стало известно, что суд коммуны Монтаржи во Франции установил для актера Алена Делона режим усиленной опеки. Доходы и собственность Делона перешли в ведение опекуна. Однако имя этого человека засекречено. Под защиту суда 88-летний артист попал еще в январе, решение было связано с состоянием здоровья Делона, который в 2019 году пережил инсульт.

В марте 2022 года Ален Делон заявил о желании уйти из жизни с помощью эвтаназии. По словам сына артиста Энтони, отец даже составил завещание.

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      Артём Верейкин
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