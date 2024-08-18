Мэр Львова прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Мэр Львова заявил о страшной цене за вторжение ВСУ в Курскую область

Мэр украинского города Львова Андрей Садовый прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России.

По его словам, операция ВСУ «имеет свою страшную цену». «Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», — заявил он, опубликовав снимки с похорон трех украинских военных.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

В Минобороны РФ сообщили, что на курском направлении Украина за две недели потеряла более 3460 военных. Только за прошедшие сутки в регионе было ликвидировано более 300 военнослужащих.

