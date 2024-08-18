Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 18 августа 2024Бывший СССР

Мэр Львова прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Мэр Львова заявил о страшной цене за вторжение ВСУ в Курскую область

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Мэр украинского города Львова Андрей Садовый прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область России.

По его словам, операция ВСУ «имеет свою страшную цену». «Надо это осознать и помнить тех, кто за это расплачивается», — заявил он, опубликовав снимки с похорон трех украинских военных.

Массированная атака ВСУ на приграничные регионы РФ произошла 6 августа. Украинские отряды зашли в Курскую область, пока их не удалось вытеснить оттуда полностью. Напряженная ситуация также наблюдается в Белгородской и Брянской областях.

В Минобороны РФ сообщили, что на курском направлении Украина за две недели потеряла более 3460 военных. Только за прошедшие сутки в регионе было ликвидировано более 300 военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Операция ВСУ имеет свою страшную цену». Мэр украинского города прокомментировал атаку на Курскую область

      FPV-дроны ВСУ сдетонировали возле частного дома в российском регионе

      Гладков прокомментировал ситуацию в Шебекино

      В баскетболе реализовали первый в истории четырехочковый бросок

      Названы сроки назначения Макроном нового премьера Франции

      Лукашенко заявил о 120 тысячах украинских военных на границе с Белоруссией

      Четыре сотрудника МЧС пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ

      «Краснодар» выиграл второй матч подряд в РПЛ

      Мэр Львова прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

      Стали известны подробности пожара в Ростовской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше