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14:30, 18 августа 2024Россия

Раскрыты общие потери ВСУ в Курской области

За время боев на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 человек

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время вторжения в Курскую область более трех тысяч военнослужащих. Общие потери противника журналистам раскрыли в Минобороны РФ.

В сообщении российского военного ведомства сказано, что за время боев на курском направлении ВСУ потеряли более 3460 человек. Кроме того, российскими войсками было уничтожено 50 танков, 25 боевых машин пехоты (БМП), 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей.

Также были уничтожены пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Среди них три установки HIMARS и одна MLRS.

При этом только за прошедшие сутки в Курской области было уничтожено более 300 военнослужащих ВСУ и 27 единиц техники, из которых шесть — танки, говорится в сводке Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили новые нападения штурмовиков ВСУ в Курской области. Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили атаки штурмгрупп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад украинской армии в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное.

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      Никита Савин
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