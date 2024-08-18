Российские войска отразили новые атаки штурмовиков ВСУ в Курской области

Минобороны: российские войска отразили атаки штурмгрупп ВСУ в Курской области

Российские войска отразили новые нападения штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило журналистам Минобороны России в воскресенье, 18 августа.

ВС РФ за минувшие сутки отразили атаки штурмгрупп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад украинской армии в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате противостояния ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что украинская армия попыталась атаковать Курскую область с помощью беспилотника. В ведомстве рассказали, что силы противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над территорией региона около 20:30 по московскому времени.