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14:36, 18 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о попытках вторжения ВСУ вглубь российской территории

Минобороны: попытки вторжения ВСУ вглубь российской территории отражаются

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории в Курской области отражаются — ведутся разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, работу на курском направлении ведут, в частности, подразделения группировки войск «Север».

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — официально сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, речь идет о попытках вторжения ВСУ южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафонова и Шептуховка.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили новые нападения штурмовиков в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное Курской области.

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      Елена Торубарова
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