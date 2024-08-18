Минобороны сообщило о попытках вторжения ВСУ вглубь российской территории

Минобороны: попытки вторжения ВСУ вглубь российской территории отражаются

Попытки вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь российской территории в Курской области отражаются — ведутся разведывательно-поисковые действия. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, работу на курском направлении ведут, в частности, подразделения группировки войск «Север».

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — официально сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, речь идет о попытках вторжения ВСУ южнее населенных пунктов Алексеевское, Сафонова и Шептуховка.

Ранее сообщалось, что российские войска отразили новые нападения штурмовиков в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное Курской области.