Мужчина надругался над 15-летней школьницей в московском аквапарке и был задержан

23-летнего мужчину задержали за надругательство над школьницей в аквапарке

В московском аквапарке «Мореон» мужчина надругался над 15-летней школьницей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

В воскресенье, 18 августа, 15-летняя девочка сообщила, что во время отдыха в аквапарке над ней надругался незнакомый мужчина.

Сообщалось, что подозреваемый в содеянном — 23-летний мужчина по имени Равшан — был задержан в тот же день. Издание подчеркнуло, что мужчина жил в Ясенево в Москве без регистрации. В настоящее время хозяина квартиры, где живет подозреваемый, ищут.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Подозреваемому грозит до трех лет тюремного заключения.

Ранее стало известно, что в Красногорске иностранец надругался над девушкой в подъезде. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.