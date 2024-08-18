На Камчатке ввели красный код авиаопасности

В Камчатском крае из-за извержения вулкана ввели красный код авиаопасности

Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на восемь километров в высоту, в связи с чем был введен красный код авиационной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Институт вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Красный код авиаопасности означает, что извержение вулкана с большим выбросом пепла неизбежно или уже идет. «Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — отметили в институте.

Вулкан находится в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Извержение началось после землетрясения магнитудой 7.0, которое произошло в ночь на 18 августа в Тихом океане в 108 километрах восточнее столицы региона.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскрыл детали землетрясения. По его словам, в настоящее время у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс.