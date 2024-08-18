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00:31, 18 августа 2024Россия

Губернатор раскрыл детали землетрясения на Камчатке

Губернатор Солодов: у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс

Фото: SnapSaga / Unsplash

В настоящее время у берегов Камчатки идет интенсивный афтершоковый процесс. Детали землетрясения раскрыл в своем Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Глава российского региона объяснил, что утихающие толчки регистрируются. «По оценкам, вероятность сильного толчка достаточно низкая», — сообщил он.

Ранее землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Камчатке. Отмечается, что эпицентр находился в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 6 километров.

До этого землетрясение магнитудой 6,0 было зафиксировано на Тайване. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах юго-восточнее города Хуалянь.

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      Маргарита Пименова
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