На Украине вновь ввели графики отключения электроэнергии

Укрэнерго: на Украине вновь вводят графики отключения электроэнергии

В понедельник, 19 августа, на Украине на несколько часов отключат свет. О том, что в стране вновь ввели графики отключения электроэнергии, сообщается в Telegram-канале энергетической компании «Укрэнерго».

«Завтра, 19 августа, с 17.00 до 21.00 (совпадает с московским) будет применяться одна очередь отключений», — сказано в сообщении. Причиной ограничения подачи электроэнергии является рост ее потребления на фоне жаркой погоды.

Ранее в этот же день стало известно, что в Белополье, расположенном в Сумской области Украины, после взрывов частично пропало электричество. По информации онлайн-карты местного министерства цифровой трансформации, в украинском городе объявляли воздушную тревогу.