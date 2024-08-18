В украинском городе после взрывов частично пропал свет

В Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский «24 канал».
«В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет», — говорится в сообщении агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинском городе объявляли воздушную тревогу.
Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 августа, российские войска уничтожили две установки ракетных систем залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. Ракетный удар был нанесен по позициям Вооруженных сил Украины в Мирополье.