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16:57, 18 августа 2024Бывший СССР

В украинском городе после взрывов частично пропал свет

В Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет, пишет РИА Новости со ссылкой на украинский «24 канал».

«В Белополье на Сумщине прозвучали взрывы. В части города пропал свет», — говорится в сообщении агентства.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в украинском городе объявляли воздушную тревогу.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 августа, российские войска уничтожили две установки ракетных систем залпового огня HIMARS ВСУ в Сумской области. Ракетный удар был нанесен по позициям Вооруженных сил Украины в Мирополье.

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      Елена Торубарова
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