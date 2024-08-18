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00:14, 18 августа 2024Мир

Напарник Харрис рассказал о ее работе в «Макдональдсе»

Уолц: Харрис умеет сервировать мороженое в «Макдональдсе» в отличие от Трампа

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вице-президент США Камала Харрис в молодости работала в «Макдональдсе» и, в отличие от Дональда Трампа, она умеет сервировать мороженое. Об этом на предвыборном мероприятии заявил напарник Харрис на выборах Тим Уолц, передает РИА Новости.

«Когда я услышал историю про то, что она работала в Макдональдсе, для меня смешно было представить Дональда Трампа, работающего с мороженицей Макфлурри. Он не может работать с машиной Макфлурри», — сказал кандидат в вице-президенты США.

Харрис родилась в Калифорнии в семье иммигрантов-ученых. Будучи студенткой, она некоторое время работала в «Макдональдсе». Ее соперник на выборах главы государства Дональд Трамп, в свою очередь, происходит из семьи мультимиллионеров.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что победа Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к массовому голоду в стране. Он прокомментировал план Харрис по введению программы по ограничению цен на продукты.

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      Артём Верейкин
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