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21:08, 17 августа 2024Мир

Маск предсказал массовый голод в США

Маск: в США наступит массовый голод из-за плана Харрис по борьбе с ростом цен

Фото: Yolanda Ruiz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства приведет к массовому голоду в стране. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Он сделал репост заявления финансового эксперта, который прокомментировал план Харрис по введению программы по ограничению цен на продукты. Аналитик уверен, что это приведет к прекращению существования США как государства и массовому голоду, поскольку производители еды обанкротятся из-за потери рентабельности бизнеса.

«Точный вывод», — прокомментировал Маск публикацию эксперта.

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обратился за помощью к экс-конгрессмвумен от демократов Тулси Габбард, чтобы подготовиться к дебатам с Камалой Харрис. Габбард сталкивалась с Харрис во время демократических праймериз на предыдущих выборах, одержав тогда победу.

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      Артём Верейкин
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