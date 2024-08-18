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08:45, 18 августа 2024Силовые структуры

Обвиняемый в получении взятки замминистра обороны сдал загранпаспорт в отдел кадров

ТАСС: экс-замглавы Минобороны Иванов сдал загранпаспорт в отдел кадров

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сдал загранпаспорт в отдел кадров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Уточняется, что обвиняемый и его защита обращали внимание суда на то, что Иванов не намерен скрываться от следствия или давить на свидетелей, поскольку у него в России прочные социальные связи, а его заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы. Кроме того, экс-замглавы МО находится под санкциями разных стран мира, а потому у него отсутствует возможность уехать за границу.

Тимуру Иванову вменяют взятку в размере 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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      Марина Совина
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