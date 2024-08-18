Пенсионерка не смогла загрузить YouTube и вызвала скорую помощь

Пенсионерка в Москве вызвала скорую из-за потери сна от неработающего YouTube

76-летняя пенсионерка в Москве вызвала скорую из-за того, что у нее перестал работать YouTube. Она не смогла загрузить аудиокниги, которые она слушает на сервисе, из-за чего она потеряла сон, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Карета скорой помощи примчалась по вызову, поводом которого было указано «нарушение сознания», но по приезде фельдшеры обнаружили пожилую женщину в здравом уме. Когда она объяснила проблему, один из медиков установил ей на устройство VPN.

«Итого: врач и два фельдшера с высшими категориями и огромным опытом, машина, которая стоит 5 миллионов, и оборудование в ней еще миллионов на 10 приехали в час ночи, чтобы помочь бабушке включить YouTube. Как вы думаете, в какой стране мира вообще такое возможно, кроме России?» — задалась вопросом автор видеоролика.

25 июля стало известно о замедлении YouTube в России. Скорость загрузки видео на платформе должна была снизится до 70 процентов. Мера была принята против администрации видеохостинга, которая нарушает российское законодательство.