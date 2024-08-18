Похищавшего мирных жителей в Курской области бойца ВСУ поймали

Рогов: похищавший мирных жителей в Курской области боец ВСУ пойман

сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что похищавший мирных жителей в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойман. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Бандеровцы, грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов», — говорится в сообщении. Рогов добавил, что у украинских бойцов имелись экшн-камеры, на которых зафиксированы издевательства мирных жителей и срочников.

Ранее жители приграничья Курской области рассказали о похищениях людей после вторжения ВСУ. Как уточнила корреспондент Дарья Пронкина, ее команда два дня ездила по пунктам временного размещения. Практически каждый человек, у которого она брала интервью, говорил о том, что не знает судьбу соседей, близких родственников и знакомых из соседних сел.