Жители приграничья Курской области рассказали о похищениях людей после вторжения ВСУ

«Царьград»: после вторжения ВСУ в Курскую область многие люди пропали

Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в приграничные районы Курской области, там начали пропадать люди. О ситуации в регионе корреспонденту «Царьграда» рассказали очевидцы.

Как уточнила корреспондент Дарья Пронкина, ее команда два дня ездила по пунктам временного размещения. Практически каждый человек, у которого она брала интервью, говорил о том, что не знает судьбу соседей, близких родственников и знакомых из соседних сел. Кроме того, в регионе практически отсутствует связь.

Жительница приграничного села Малая Локня Людмила Погореленко, которая успела бежать до прихода украинских военных, рассказала о первых сутках наступления и о том, как пропадали люди. Обстреливать Малую Локню, которая находится в 13 километрах от границы, начали в ночь с 5 на 6 августа. По ее словам, жителям приходилось прятаться. Потом за Людмилой приехала дочь, и они вместе покинули село.

Женщина также рассказала, что при вторжении ВСУ похищали людей. Свидетелем стал ее сосед, который смог добраться до безопасных районов. «Моего сына бывшая жена поехала в село Погребки. А их какие-то военные схватили. Они на "Ниве" были. За рулем сосед наш был и еще один мужчина. И вот он лежит тут на Сумской в больнице. Его прострелили. А ее до сих пор нет. С 6 августа ее найти не можем», — поделился он.

Ранее командир отряда «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на данный момент обстановка под Курском взята под контроль, идет зачистка населенных пунктов, где находится противник.

Как уточнил врио главы Курской области Алексей Смирнов, ВСУ проникли в регион на 12 километров.