Популярный в России комик назвал Москву любимым городом на свете

Комик Евгений Чебатков назвал Москву любимым городом на свете

Популярный в России комик Евгений Чебатков заявил, что Москва — его самый любимый город на свете. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Чебатков родился и вырос в казахстанском городе Усть-Каменогорске, в российскую столицу он переехал в 2015 году. Комик признался, что до переезда и первое время после очень боялся Москвы, а также постоянно избегал ее — из-за своих размеров она казалась ему «городом для киборгов». «Я думал, что невозможно человеку из маленького провинциального города хоть что-то сделать, запланировать, добраться. Мне всегда казалось, что это такой мегаполис, который невозможно охватить. (...) А сейчас Москва великолепна, мой любимый город вообще на свете! Я очень люблю Москву и считаю, что лучше Москвы нет ничего. Это на самом деле так, потому что Москва — это город для жизни в полном смысле. Поэтому очень люблю Москву», — отметил он.

Своими любимыми районами столицы Чебатков назвал район Трубной и Большой Лубянки, а также Северное Чертаново. «Я обожаю Северное Чертаново! Там особенные люди, там особенная энергетика. Конечно, Северное Чертаново — это в сердце навсегда! Номер один», — заключил он.

Ранее в августе стилист Александр Рогов заявил, что считает Москву лучшим городом на Земле.

