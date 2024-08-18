Военный высказался о влиянии боев в Курской области на поставку западного оружия ВСУ

Эксперт Дандыкин: бои в Курской области не повлияют на поставку оружия ВСУ

Бои в Курской области не повлияют на поставку западного оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, никак это не повлияет. Они планово поставляют оружие, и его хватает, судя по всему. Хоть они и жалуются, что у них не хватает. Но, судя по обстрелам, — Донецк, еще 12 ракет наши сбили над Крымским мостом, морские дроны утопили — [это не так]», — прокомментировал Дандыкин.

По словам военного эксперта, американцы выделяют помощь по плану.

«Я думаю, что работы у наших ребят очень много. А у них недостатка, я думаю, ни в снарядах, ни в беспилотниках нет. Сейчас вот выжигаем танки, еще какие-то Abrams и Leopard остались, так что работы много», — добавил он.

Специалист допустил, что Запад даже может усилить поставки комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

«Потому что мы в последнее время научились уничтожать и Patriot, и немецкие ПВО. Буквально за неделю мы уничтожили четыре установки со станциями. А это дорогущая тема», — сообщил Дандыкин.

Уничтожение ПВО — это очень важный момент. Это возможность нашей авиации действовать в глубину. Здесь, я думаю, что есть озабоченность у Зеленского, что не хватает ПВО Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее стало известно, что Украина использовала при вторжении в Курскую область броневики, только что полученные от стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости. В распоряжении информационного агентства оказались документы на технику ВСУ, захваченные 810-й бригадой морской пехоты ВС России. Из них, в частности, следует, что бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), применявшийся во время атаки на российский регион, был поставлен на учет на Украине 26 июля 2024, а первый техосмотр прошел 27-го числа — за десять дней до нападения.