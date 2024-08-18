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16:36, 18 августа 2024Бывший СССР

ВСУ использовали при вторжении в Россию только что полученные от НАТО броневики

ВСУ использовали только что полученную от НАТО технику для вторжения в Россию

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Украина использовала при вторжении в Курскую область броневики, только что полученные от стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжении информационного агентства оказались документы на технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченные 810-й бригадой морской пехоты ВС России. Из них, в частности, следует, что бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), применявшийся во время атаки на российский регион, был поставлен на учет на Украине 26 июля 2024, а первый техосмотр прошел 27 числа — за десять дней до нападения.

Кроме того, в путевом листе бронемашины указано, что она вышла на выполнение боевой задачи 7 августа в 17:30.

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Ранее сообщалось, что бойцы 810-й бригады морской пехоты ВС РФ полностью уничтожили моторизованную колонну, принадлежавшую 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Колонна передвигалась на бронетехнике стран НАТО.

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      Никита Савин
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